К концу новогодних каникул в Сургуте резко похолодает

Хорошая погода будет радовать жителей Сургута недолго – уже 6 января, согласно сервису Gismeteo, температура воздуха пробьет планку в минус 20 градусов и продолжит опускаться. На Рождество уже дело дойдет до почти минус 30, а с 8 января и далее воздух будет оставаться довольно холодным – в районе минус 27-33. Причем с существенным ветром – 9-12 метров в секунду. Так что выходить с новогодних каникул сургутянам предстоит в довольно неприятных метеоусловиях.

Чтобы никому не было обидно – в других частях региона (например, Ханты-Мансийске и Нижневартовске) ситуация будет примерно такой же – начало похолодания с 6 января и продолжение морозов после окончания праздников.