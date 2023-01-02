В Сургуте прошел традиционный «трезвый» новогодний забег

Отличная традиция в Сургуте продолжилась и в 2023 году: более сотни горожан уже в 13-й раз отметили наступление Нового года забегом на Кубок кристальной трезвости. Погода не помешала, хотя сократила дистанцию с планировавшихся трех до одного километра в парке «За Саймой».

Забег оказался зрелищным занятием: команда сургутских моржей вышла на него в легкой одежде, словно на улице 30 градусов не с минусом, а с плюсом.

Вечером 1 января победители забега получили призы и отметили праздник — как водится, без горячительного.