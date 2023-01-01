Первым в 2023 году в Сургуте родился мальчик

В эту новогоднюю ночь в Сургутском Центре охраны материнства и детства появились на свет трое детей. Первым в 2023 году родился малыш из Лянтора – мальчик весом 4 790 кг.

«В новогоднюю ночь родились трое малышей: два мальчика и одна девочка. Первым стал богатырь из Лянтора. В 01:39 с помощью кесарева сечения у мамы Дианы на свет появился мальчик весом 4 790 кг, ростом 56 см. Поздравляем всех мам и малышей с Днем рождения! С новым Годом! Будьте здоровы и счастливы!» – поделилась пресс-служба Сургутского Центра охраны материнства и детства.

Напоминаем, ранее стало известно, что в новой организации за год родились 7 865 детей. Это около трех тысяч девочек и порядка четырех тысяч – мальчиков.