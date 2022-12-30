Гонки на автомобилях для всех желающих пройдут в Сургуте в новогодние каникулы

В Сургуте с 3 по 8 января пройдут заезды на спортивной трассе. Мероприятие состоится в рамках проекта «Ледовый трек – ледяной Эдем». Покататься смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации города.

«Все желающие смогут бесплатно прокатиться по гоночному треку. В присутствии опытных инструкторов у водителей будет возможность оценить уровень собственной автоподготовки на льду, а также получить незабываемые впечатления и новый опыт», - рассказали подробности в пресс-службе.

Время проведения заездов - с 10:00 до 12:00.