Объявление о продаже использованного пакета из «Макдональдса» сделало сургутянина популярным

На сайте объявлений «Авито» появилось необычное предложение о продаже использованного пакета из «Макдональдса». Владелец необычного лота - житель Сургута. Он оценил пакет для фастфуда в 100 тыс. рублей.

«Оригинальный пакет из ушедшего из России “Макдоналдса”», — сказано в описании.

Объявление появилось на «Авито» 27 декабря и уже набрало более полутора тысяч просмотров.

Ранее на «Авито» появилось предложение о продаже знаменитой акулы из Ikea. Автор объявления - также житель Сургута - оценил ее в 250 тыс. рублей.