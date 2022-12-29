Представители православия увидели в фестиваля косплея «Югракон» пропаганду западных ценностей

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел негативно отреагировал на проведение фэнтези-фестиваля «Югракон» в Сургутском районе, а также на съемки хоррора «Суккуб» на Барсовой горе. По мнению представителя духовенства, все эти мероприятия несут в себе чуждые российскому народу западные ценности. Об этом сообщает «Вестник».

«Мы говорим, что нужно сохранять духовно-нравственные ценности у нашего поколения, у нас самих. Такая позиция основана на том, что сейчас необходимо не на Запад поворачивать голову, а все-таки к своим традициям», — рассказал журналистам издания иерей Антоний Долгушин.

Митрополит выпустил заявление, в котором обосновал свою позицию. Православные прихожане решили создать петицию.

Организаторы фестиваля отказались вступать в открытую полемику с представителями церкви, однако, отметили, что те, кто был на фестивале, очень позитивно на него отреагировали.

«Те, кто были на фестивале и взрослые и дети, ничего плохого о нем не писали в социальных сетях. Очень позитивные отклики», – цитирует издание директора Сургутской районной библиотечной системы Ирину Ковалеву.