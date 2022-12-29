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Сургутский совхоз «Северное» окончательно ликвидирован

Мэр Сургута сообщил о завершении ликвидации совхоза «Северное»

Сургутский совхоз «Северное» окончательно ликвидирован
Фото: siapress.ru

В Сургуте ликвидировали совхоз «Северное». Такое решение было принято еще в 2013 году в связи с убыточностью предприятия, однако его исполнению вечно что-то мешало. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава города Андрей Филатов.

«Напомню, «Северное» было создано в 1993 году. Там разводили скот, выращивали овощи. Долгое время предприятие оставалось востребованным и любимым сургутянами, но позже утратило конкурентоспособность. Очевидно, такие объекты не должны висеть мёртвым грузом на муниципалитете. Поэтапно наводим порядок. Буду сообщать о поворотных моментах и в этом направлении», – рассказал градоначальник у себя в соцсетях.

Отметим, совхоз «Северное» доставил хлопот не одному сургутскому градоначальнику. Стремление своевременно выплатить зарплату терпящему бедствие предприятию в конечном счете вылилось в уголовное преследование и отставку главы города Дмитрия Попова. Срочная продажа песка с грэсовской дамбы для получения средств на зарплату работникам совхоза стала основой для главной претензии силовиков, а, кроме того, Попова обвинили в якобы незаконной субсидии предприятию – но суд по всем этим эпизодам его оправдал.

Филатов также сообщил о продолжении процедуры ликвидации СГМУП «РКЦ ЖКХ».


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29 декабря в 12:53, просмотров: 1099, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
29 декабря в 16:24
«Неправда ваша». Совхоз «Северный» треста «Спецнефтегазстрой» был создан приказом Миннефтегазстроя в 1985 году ( а не в 1993 году, как сказал Глава города Андрей Филатов) на базе свинокомплекса ОРС-6 ( отдел рабочего снабжения № 6 -расшифровка для современных читателей) и тепличного хозяйства площадью 30 тыс м2 треста «Спецнефтегазстрой». А МСХУП ( муниципальное сельскохозяйственное унитарное предприятие) «Совхоз СЕВЕРНЫЙ» создали на базе ликвидированного подсобного хозяйства совхоза треста «Спецнефтегазстрой». И все. Почему он стал убыточным? Это тема отдельного разговора. Но получилось то что получилось. Хотя муниципалы получили все готовое и нужно было лишь поддерживать и дотировать совхоз, как поддерживают и дотируют все сельское хозяйство во всем мире. Тем не менее, даже в таких условиях совхоз работал 20 лет. Производил овощи, мясо и молоко, имел свой магазин на 50 лет ВЛКСМ, в котором всегда можно было купить свежую зелень и овощ, купить продукцию мясо-молочного производства.
Он не мешал никому до тех пор пока девелоперы на положили глаз на этот участок земли совхоза. И все. Началось процесс банкротство и распродажа активов. В этом Либералы всегда преуспели. Банкротство любого предприятия это их конёк. Почему же так долго ликвидировали? Так это не фирма однодневка. Нужно понять, что есть ликвидационная комиссия, которая должна все продать, рассчитаться с кредиторами, с ФНС, Социальными фондами и ещё многими контрагентами. Вот работниками предприятия рассчитались быстро и даже пошли на продажу песка с дамбы. На чем и погорели. «Спешка нужна при ловле блох». Поэтому все остальное ликвидировалось неспешно и длилось восемь лет, ибо финансовых источников для окончательной ликвидации предприятия из года в год не хватала. И поэтому Налоговая долго не исключала предприятие из реестра юридических лиц. Это обычная практика. Мне это известно из личного опыта ликвидации двух муниципальных предприятий. В одном этот процесс длился 4 года, а в другом - 3 года. И это казалось быстро. Так что совхоз «Северный», у которого ликвидные активы были распроданы ещё в период его функционирования ликвидация шла тяжело. Да и ликвидационная комиссия по сути имела только землю, на которую у неё не было прав, ибо она не была собственностью совхоза. Кстати, в Тюмени на территории города находился в советское время совхоз «Тепличный» и, как правило, к 8 марта в городской торговле в продаже появлялись свежие огурцы и цветы. Это было круто. Идём с Вами дальше. Почти в самой Москве, за МКАД, находится известный ныне совхоз имени Владимира Ильича Ленина, который специализируется а выращивании клубники. Создали после приватизации Советского хозяйства Акционерное общество «Совхоз имени В.И. Ленина» и как бы девелоперы не облизывались на земли совхоза, он существует и процветает до сих пор. Правда часть земель они продали под жилье, Мог бы процветать так и совхоз «Северный»? Мог бы и без проблем. Отдайте в собственность землю совхозу. И все. Тогда любые ликвидаторы и специалисты по банкротству и близко бы не подступились этому предприятию. Но земля муниципальная и сегодня нам сообщили, что совхоз «Северный» ликвидирован. Все, Забудьте.

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