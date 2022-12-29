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Главреда югорского СМИ задержала полиция

Главный редактор югорского сетевого издания был задержан в Тюмени

Главреда югорского СМИ задержала полиция
Фото: pixabay.com

Сегодня утром в Тюмени был задержан главный редактор сетевого издания 86.RU Никита Кифорук. Причины задержания в полиции не сообщают. Как отмечают в URA.RU, главреда югорского портала сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень.

«Поступила информация о задержании редактора портала 86.ru Никиты Кифорука. Полиция ХМАО была в курсе о готовящемся задержании и планировали оказать помощь, но она не понадобилась. О причинах задержания нам ничего не известно», – рассказали журналисту информационного агентства в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В редакции 86.RU отметили, что главный редактор успел связаться с коллегами и сообщить, что у него изъяли технику. «У меня изъяли и рабочий ноутбук, и рабочий телефон, и личный», – сказал Никита Кифорук.


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29 декабря в 11:33, просмотров: 1168, комментариев: 0
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