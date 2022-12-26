Окружные власти начали проектирование ритуального зала прощаний у тубдиспансера в Сургуте

В правительстве Югры приступили к проектированию ритуального зала прощаний возле здания «Сургутского клинического противотуберкулeзного диспансера». Об этом глава города Андрей Филатов сообщил в ходе итоговой пресс-конференции.

«Есть вероятность, что, если все сложится, если нас поддержат представители агломерации, это один из проектов, которые мы будем предлагать на реализацию через механизм агломерации. Дорога – это приоритет первого порядка, она экономически и социально подтверждает свою необходимость», – сказал мэр города.

Также Андрей Филатов отметил, что данный вопрос относится к зоне ответственности окружных властей.