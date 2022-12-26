Глава Сургута Андрей Филатов сообщил о пересмотре генерального плана города в 2023 году

Строительство дороги, которая соединит Сургутом и поселок Белый Яр – является приоритетной задачей властей города в рамках агломерационного соглашения. Об этом мэр города Андрей Филатов сообщил на итоговой пресс-конференции.

«Есть вероятность, что, если все сложится, если нас поддержат представители агломерации, это один из проектов, которые мы будем предлагать на реализацию через механизм агломерации. Дорога – это приоритет первого порядка, она экономически и социально подтверждает свою необходимость», – сказал глава Сургута.

Андрей Филатов подчеркнул, что о сроках реализации можно будет говорить после внесения реконструкции дороги в перечень проектов в рамках агломерации.