Глава Сургута Андрей Филатов сообщил о пересмотре генерального плана города в 2023 году

В 2023 году власти Сургута планируют провести полную ревизию генерального плана города. Об этом глава города Андрей Филатов сообщил на итоговой пресс-конференции.

«На следующий год запланирована ревизия Генерального плана города Сургута. И тогда, я думаю, мы сформируем идеологию – где и чему быть. Принять решение и отказаться от высоток – насколько это правильно? Главное, чтобы они были гармонично встроены, были транспортные развязки, и инфраструктура соответствовала этим решениям», – сказал мэр Сургута.

Андрей Филатов отметил, что проект ревизии был рассмотрен и одобрен депутатами городской думы.