Глава Сургута Андрей Филатов рассказал о неготовности властей города к введению бесплатного проезда для детей

Мэр Сургута Андрей Филатов рассказал о неготовности властей города ввести бесплатный проезд для детей в пассажирском транспорте. Об этом глава Сургута сообщил на итоговой пресс-конференции.

«Я буду аккуратен с такими заявлениями. Любая компенсация – это муниципальный бюджет. Для того, чтобы полностью компенсировать проезд детей, потребуется около 200 млн рублей – это крупная сумма для муниципалитета. Мы изучаем этот опыт, но говорить сегодня о том, что возьмемся за это, не готов», – сказал Андрей Филатов.

Андрей Филатов подчеркнул, что в городе обучается порядка 60 тысяч школьников. Также Мэр города отметил, что специалисты администрации Сургута активно изучают практику введения бесплатного проезда для детей в автобусах и маршрутках.