Глава Сургута Андрей Филатов рассказал о планах запуска новой транспортной модели

Мэр Сургута Андрей Филатов рассказал о планах городской мэрии перейти на новую транспортную модель пассажирских перевозок с мая следующего года. Об этом глава города сообщил на итоговой пресс-конференции.

«С мая мы планируем переход на новую транспортную модель, в том числе и оплаты проезда», – сказал Андрей Филатов.

Глава Сургута отметил, что сбои оплаты по карте в текущем году незначительны и в большинстве случаев, ошибки возникают из-за отсутствия денежных средств на карте. Также Андрей Филатов подчеркнул, что новая система оплаты проезда будет подразумевать возможность «бесплатной пересадки» в течение 45 минут.