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На сургутском вокзале появилась елка желаний

Елку желаний установили на вокзале Сургута

На сургутском вокзале появилась елка желаний
Фото: svzd.rzd.ru

Сургутские железнодорожники присоединились к благотворительной акции «Елка желаний – мечты сбываются». На городском вокзале установили новогоднее дерево с открытками-письмами Деду Морозу от детей с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей.

На елку повесили 147 открыток, сделанных детьми. В них ребята рассказали о своих заветных желаниях.

«В роли Деда Мороза может выступить любой пассажир или посетитель вокзала. Для этого нужно снять с елки открытку и приобрести указанный в ней подарок (в пожеланиях нет ничего дороже 1,5 тыс. рублей). Подробная инструкция находится внутри каждой открытки и на информационных стендах проекта, установленных рядом с елкой на железнодорожном вокзале», - сообщили в пресс-службе Сургутского региона СвЖД.

Акция продлится до 28 декабря. Собранные подарки в канун Нового года детям вручат Дед Мороз и волонтеры центра поддержки семей.


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Сегодня в 15:44, просмотров: 218, комментариев: 0
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