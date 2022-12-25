Югорчан возмутило издевательство над оленем в одной из саун города

Жителей Сургута возмутил импровизированный зоопарк, устроенный на территории сауны «Версаль». Сотрудники поместили в небольшой загон олененка и, по мнению горожан, содержат его там в плохих условиях.

«Условия содержания видно на фото. Утром малыш метался из угла в угол, скорее всего, от страха (совсем рядом дорога). Не знаю, тянет ли это на статью, но, однозначно, это негуманное отношение. Душа разрывается, глядя на это маленькое одинокое живое существо», — написал в сообществе «К-Информ» его подписчик.

Горожане предположили, что таким образом владелец сауны пытается привлечь посетителей - в заведении многие отдыхают семьями. Собственнику рекомендовали не издеваться над животным, а установить в этом месте детскую площадку.