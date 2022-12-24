В Сургуте открылся пункт по раздельному сбору вторсырья

Новый пункт по раздельному сбору вторсырья открылся в Сургуте — сюда можно сдать 12 видов вторсырья, включая батарейки, бумагу, картон, стекло, пластик и алюминиевые банки.

Как сообщается в телеграм-канале главы города Андрея Филатова, пункт работает по адресу: 30 лет Победы, 74. К открытию активисты эколого-биологического центра принесли несколько мешков пластиковых крышек — их собирали воспитанники детских садов и школ города.

«Юные сургутяне – активные участники экологических акций. Если учитывать, что одно дерево – это около 100 кг бумаги, то за весь 2022 год, сдавая макулатуру и другое вторсырьё, школьники сохранили 228 деревьев», — комментирует Андрей Филатов.

Отметим, что новый пункт — уже третий в регионе: их открывает компания «Югра-Экология» от сети экоцентров «Югра собирает».