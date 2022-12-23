Председатель Думы Сургута рассказал, какие статьи бюджета будут самыми затратными

Депутаты Сургута приняли бюджет на 2023 год с поправками. Об этом стало известно в ходе четырнадцатого заседания Думы. Подчеркнем, что в этом году город получил рекордный по своим объемам бюджет – 40 миллиардов рублей. Общий объем доходов в сумме составляет более 39 миллиардов, расходы превышают их на 769 миллионов.

«Бюджет остался социально ориентированным. Большая часть направлена на обеспечение защиты соцгарантий граждан, повышение заработных плат бюджетных работников, поддержка детей, строительство школ. Что касается развития, я уже неоднократно говорил – мы действительно зашли в целый ряд проектов. Это большая и интенсивная работа. Надеюсь, что в следующем году мы с вами будем видеть быстро растущие, красивые, современные объекты», – отметил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Он также отметил, что продолжает вестись работа по строительству НТЦ и школ по концессии. Это наиболее затратные статьи бюджета.

«Несмотря на непростую социально-экономическую обстановку, школу по концессии все-таки будут строиться. Концессионерам сейчас непросто работать. Надеемся, что все планы состоятся, и в наших микрорайонах появятся образовательные учреждения и дефицит мест будет снижаться», – резюмировал Слепов.