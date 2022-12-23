16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6760   EUR  73,0407  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Больше опросов

В Думе Сургута приняли бюджет на будущий год

Председатель Думы Сургута рассказал, какие статьи бюджета будут самыми затратными

В Думе Сургута приняли бюджет на будущий год
Фото: Дума Сургута

Депутаты Сургута приняли бюджет на 2023 год с поправками. Об этом стало известно в ходе четырнадцатого заседания Думы. Подчеркнем, что в этом году город получил рекордный по своим объемам бюджет – 40 миллиардов рублей. Общий объем доходов в сумме составляет более 39 миллиардов, расходы превышают их на 769 миллионов.

«Бюджет остался социально ориентированным. Большая часть направлена на обеспечение защиты соцгарантий граждан, повышение заработных плат бюджетных работников, поддержка детей, строительство школ. Что касается развития, я уже неоднократно говорил – мы действительно зашли в целый ряд проектов. Это большая и интенсивная работа. Надеюсь, что в следующем году мы с вами будем видеть быстро растущие, красивые, современные объекты», – отметил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Он также отметил, что продолжает вестись работа по строительству НТЦ и школ по концессии. Это наиболее затратные статьи бюджета.

«Несмотря на непростую социально-экономическую обстановку, школу по концессии все-таки будут строиться. Концессионерам сейчас непросто работать. Надеемся, что все планы состоятся, и в наших микрорайонах появятся образовательные учреждения и дефицит мест будет снижаться», – резюмировал Слепов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:41, просмотров: 238, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В ХМАО раскрыли убийство 16-летней давности 988
  2. Суровая сибирская Снегурочка: варточане шокированы ледовыми скульптурами 818
  3. «Золотой стандарт» жилых комплексов от «ДСК-1» 492
  4. На дорогах Югры временно ввели ограничения для грузовиков 405
  5. Инвалид из Сургутского района добился компенсации от ФСС 369
  6. В Югре прогнозируют плюсовую температуру в выходные 360
  7. 3 человека пострадали в ДТП в Нягани по вине лихача 341
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 декабря? // АФИША 325
  9. Югорчанку обманули при попытке аренды жилья для сына 304
  10. Крупный склад контрафактного алкоголя обнаружили полицейские в Когалыме 304
  1. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 2073
  2. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1977
  3. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 1898
  4. В Нижневартовске школьники уйдут на дистанционное обучение 1882
  5. Пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске будут сносить 1778
  6. Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень 1760
  7. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 1738
  8. У Сургутской станции скорой медпомощи сменится главврач 1724
  9. ​Публичные слушания показали – сургутянам наш город небезразличен. Хотелось бы то же сказать про чиновников 1685
  10. ​В Сургуте за 42 млн рублей продают коттедж, где можно поиграть в бильярд и понырять 1648
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5942
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5391
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5339
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5165
  5. OBI уйдет из Сургута, но позже 4775
  6. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4132
  7. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3605
  8. ​Дисней уйдет из России окончательно 3576
  9. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3202
  10. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3052

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика