Спрос на пиротехнику в Сургуте сократился почти на 70%

Спрос на салюты и петарды в Сургуте по сравнению с прошлым годом сократился на 60-70%. Руководители магазинов пиротехники в городе сетуют на отсутствие клиентов, пишет «Вестник Сургутского района».

«Народу почти нет. Спрос упал как минимум на 60%. Любимая фраза жителей Сургута: «Дайте мне что-нибудь на сто рублей, но чтобы стреляла всю ночь», - рассказал журналистам оператор одного из магазинов пиротехники Владислав.

В другой торговой точке отметили сокращение спроса на пиротехнику на 70%. «Среди тех, кто все же закупает пиротехнику, это семейные люди. Говорят, хотят обрадовать детей», - отметил руководитель магазина Константин.

СМИ пишут, что такая ситуация по всей стране. Падение спроса на салюты, фейерверки и петарды в ноябре 2022 года составило от 8% до 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает со ссылкой на данные ценового агрегатора Price.ru РИА Новости.