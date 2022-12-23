ИТ-стойбища Сургутского района представлены на федеральном уровне

Власти Сургутского района минувшей осенью представили инициативный проект «ИТ-стойбища» на федеральном уровне: о том, как идет его реализация, рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время традиционной итоговой пресс-конференции.

Напомним, что в рамках проекта предусмотрено обеспечение мобильным интернетом стойбища района. По словам Трубецкого, в первую очередь это необходимо для удовлетворения образовательных нужд: дистанционное обучение сегодня — тема актуальная.

К слову, о том, что элементы дистанта, испытанные во время пандемийных времен, будут использоваться в дальнейшем в сочетании с традиционными классными занятиями, накануне в эфире siapress.ru рассказала директор департамента образования и молодежной политики Ольга Кочурова. «Для того, чтобы урок был более интересный, содержательный, сегодня необходимо использовать цифровые ресурсы», — отметила она, подчеркнув, что в их число входят и материалы местных вузов. В качестве примера она привела соглашение с Сургутским государственным университетом: преподаватели политехнического института уже проводят онлайн-лекции по физике.

На стойбищах, впрочем, упор делается на общении школьных учителей и учеников, которые не имеют возможности находиться в классе: уроки идут через спутниковую связь. Таким образом, школьники имеют возможность не уезжать на обучение в интернаты, отрываясь от родителей и дома.

«1400 человек из числа ханты и манси, ведущих традиционный образ жизни, — это порядка 40 процентов из числа ханты и манси, проживающих на территории Сургутского района», — уточняет количество охваченных проектом жителей 29 стойбищ глава Сургутского района Андрей Трубецкой. «В этом году было реализовано восемь заявок, на следующий год есть еще одна — таким образом к следующему году будет уже 30 стойбищ», — отметил он перспективы проекта.

Работы в его рамках начались в 2019 году: практически сразу были выявлены сложности, с которыми пришлось столкнуться. В первую очередь, это доставка оборудования на отдаленные стойбища: многокилограммовые грузы на некоторые участки приходилось доставлять сразу тремя видами транспорта — по земле, по воде и по воздуху.

ИТ-решения позволили создать в Сургутском районе образовательную сеть проект «Стойбищная школа-сад». Это альтернативные формы освоения образования для представителей коренных малочисленных народов Севера, благодаря которой дети имеют возможность оставаться в родном доме, не теряя связи с семьей, воспитываясь в соответствии с традициями и культурой народа.

«Механизм реализации — группы кратковременного пребывания не более трех часов ежедневно для дошкольников и часов для школьников, — объясняет Ольга Кочурова. — Онлайн-общение ребят, родителей и педагогов составляет до трех занятий в день по 15 минут».

За два года работы число детей, которые посещают стойбищную школу выросло с двух до 20 человек, уже есть девять выпускников.