Новые социальные и спортивные объекты появятся в Сургутском районе

Несколько крупных социальных объектов появятся в Сургутском районе в ближайшие годы. В их числе - культурно-досуговые центры и спортивные объекты, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой на итоговой пресс-конференции журналистам.

Так, в 2023 году планируется завершить строительство культурно-досугового центра в Белом Яру. Объект ждали более 10 лет. В здании площадью 8,5 тысяч квадратных метров разместятся хореографический зал, библиотека, студии вокала и ИЗО, диско-зал, а также сцена и зрительный зал на 300 мест.

Также в следующем году начнется возведение культурно-досугового центра в Солнечном и школы в Белом Яру. Образовательное учреждение станет третьим, построенным в районе по концессии.

Не останется без внимания и сфера спорта. На 2023-2024 год запланировано проектирование и возведение сразу 5 крупных объектов. Они будут строиться в рамках муниципальной концессии - это новый механизм не только для Сургутского района, но и для региона.

«В Лямина спортивный комплекс с универсальным игровым залом и хоккейный корт, Русскинская спортивный комплекс с универсальным игровым залом и хоккейный корт, плюс хоккейный корт в Угуте. Будет еще 3 больших спортивных площадки в Федоровском, Тундрино и на Солнечном. Эта площадка заменит стадион на Солнечном, бывший школьный стадион, сейчас он выведен из оборота», - поделился планами Андрей Трубецкой.