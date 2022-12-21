Власти Сургута планируют доработать концепцию архитектурно-художественного освещения

В 2022 году в Сургуте осветили шесть масштабных проектов. Перекресток улиц Профсоюзов – Ленина, первый этап Грибоедовской развязки, кольцо возле сквера «Молодежный» и участок на улице Аэрофлотская украсили за счет городского бюджета, еще два – с помощью спонсоров, рассказали на заседании штаба по вопросам строительства с участием главы Сургута Андреем Филатовым.

«Вопрос архитектурной подсветки является одним из приоритетных в создании комфортной городской среды. Работа ведется системно и планомерно. К основным группам архитектурного освещения относятся улично-дорожная сеть, в том числе путепроводы, развязки, а также общественные здания и жилые дома, общественные пространства», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев.

Так, архитектурное освещение за счет 11 спонсоров сделали на развязке на Аэрофлотской. Еще один крупный проект – ограждение тепломагистрали на проспекте Пролетарском от улицы Геологической до 30 лет Победы. Работы были выполнены за счет ООО «СГЭС. В будущем планируется благоустройство тепломагистрали на участке от улицы 30 лет Победы до Маяковского.

«Мы живем на севере, у нас много темных дней. Чтобы мы не чувствовали себя обделенными светом, город обогащают элементами архитектурной и художественной подсветки. В этом году получилось многое. Еще раз благодарю спонсоров проекта по подсветке развязки на улице Аэрофлотской. Она реализована на средства партнеров города, которые сделали прекрасный подарок всем жителям. Надеюсь, подобных проектов будет только больше», – подчеркнул мэр города.

Отметим, что в дальнейшем власти Сургута намерены доработать существующую концепцию архитектурно-художественного освещения. В 2023 году планируется анализ городского пространства, чтобы определить темные участки, а также территории, на которых не хватает дизайнерских элементов.