В Сургуте благоустроят два старейших микрорайона, застроенного деревяшками

В Сургуте заключены первые договоры по комплексному развитию территорий. Так, власти города достигли соглашения с компанией «Брусника» на освоение микрорайонов № 1, 2. Это первый подобный опыт среди муниципалитетов Югры.

Отмечается, что под комплексное развитие попадут территории в границах улиц Марии Поливановой, Артема, Набережного проспекта, проезда Кедровый и домов по проспекту Набережный. В планах – возвести жилые здания от 7 до 9 этажей, которые будут представлять собой единый комплекс с качественным благоустройством. Единственной высоткой будет 17-этажная доминанта квартала. Прилегающая территория будет озеленена и обустроена пешеходными дорожками, малыми архитектурными формами.

В рамках развития планируется снести 9 аварийных домов и переселить 50 семей. Кроме того, по завершению строительства комплекса застройщик передаст в муниципальную собственность безвозмездно не менее 500 кв. м жилых помещений. В дальнейшем эти квартиры будут переданы для расселения по различным социальным программам.