Сургутянин получил условный срок за контрабанду сильнодействующего препарата

Суд Сургута вынес приговор 47-летнему местному жителю. Он признан виновным в контрабанде сильнодействующих веществ в крупном размере, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Суд установил, что мужчина, не имея разрешительных документов, заказал в интернете лекарственное средство, содержащее сильнодействующее вещество – прегабалин, массой около 1 кг.

«Данный препарат под видом специализированного пищевого продукта для питания спортсменов прибыло в Российскую Федерацию из иностранного государства в международном почтовом отправлении. После перемещения через таможенную границу оно поступило в почтовое отделение г. Сургут, где мужчина получил его и был задержан сотрудниками таможни», - отметили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил сургутянина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.