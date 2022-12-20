Коттедж с бильярдом и джакузи выставили на продажу в Сургуте за 42 млн рублей

В Сургуте выставили на продажу трехэтажный коттедж с бильярдом и джакузи. Объявление появилось на сайте Avito. Собственник оценил особняк в 42 миллиона, пишет «Вестник Сургутского района».

Коттедж находится по улице Зеленая и занимает площадь 445 кв. м. На территории есть теплица, беседка с мангалом и русской печью. По словам хозяина дома, в коттедже «предусмотрено рациональное распределение пространства».

«Первый этаж: гараж на два автомобиля, кладовая, котельная, сауна с душем, бильярд, летняя кухня. Второй этаж вмещает в себя кухню-гостиную, две спальни, джакузи и гардероб. На третьем этаже также две спальни, кабинет, гардероб и прачечная. На каждом этаже есть свой санузел», - говорится в объявлении.

Ранее в Сургуте выставили на продажу двухэтажный пентхаус с водопадом за 130 млн рублей. Эта квартира стала одним из самых дорогих объектов недвижимости из тех, что продаются на сайте Avito.