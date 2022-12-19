Еще одна деревня Сургутского района получила клуб со спортивным залом, кибер-классом и культурной зоной

К юбилею деревни Сайгатина (Сургутский район) открылся многофункциональный клуб. Он расположился в здании бывшего магазина, которое давно пустовало. Жители деревни давно просили облагородить это место. Помещение в 500 квадратов удачно распределили, выделив зону для спорта и для культуры. В честь 125-летия Сайгатина здесь же провели первый концерт.

«Тем, что увидел доволен. Отлично сделали, пусть немножко с задержкой, но лучше поздно чем никогда. Здание получило вторую жизнь, снести всегда проще, чем отремонтировать. Деревня получила действительно комплексный и спортивный, и культурный объект. На две части разделено. Зрительный зал прекрасный на 50 мест и сцена, кибер-класс, помещения для художественной самодеятельности, танцевальную студию собираются сделать, современный спортзал. Все, что надо, чтобы культурно и спортивно проводить время», – поделился впечатлениями глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По словам властей муниципалитета, ранее все культурные мероприятия проходили в спортивном зале. Творческие коллективы репетировали там же, однако было очень тесно и холодно. Теперь же для выступлений появилась оборудованная сценическая площадка.

Спортсменов тоже не забыли – для них соорудили фитнес-зал, отвечающий всем современным стандартам. Благодаря новому тренажерному залу планируется увеличить количество секций и занимающихся спортом по таким направлениям как атлетическая гимнастика, фитнес, тяжелая атлетика. На сегодняшний день в Сайгатина развивается два вида спорта - атлетическая гимнастика и волейбол.

Для школьников же появилось новое развлечение – компьютерный класс. Теперь в деревне планируется развивать кибер-спорт. В Сургутском районе еще несколько лет назад сделали ставку на это направление.

Отмечается, что на ремонт и оснащение объекта было выделено порядка 23 млн рублей. Основная часть средств из бюджета Сургутского района и чуть более 2 млн из бюджета сельского поселения Солнечный.