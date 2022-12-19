Вратаря экстренно прооперировали в Сургуте после попадания коньком в шею

В Сургутском травмцентре экстренно прооперировали юного хоккеиста челябинской команды «Метеор Сигнал». Вратарь получил серьезную травму прямо во время матча с командой «Олимпиец 2006»: конек игрока попал в шею голкипера, рассказал в соцсетях директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Голкиперу - скорейшего выздоровления! А всем организаторам соревнований - наличия квалифицированной бригады скорой помощи на хоккейных матчах. Это не только жесткое требование регламента, но и жизненная необходимость, к сожалению, подтверждаемая такими случаями, как сегодняшний», – подчеркнул глава ведомства.

Сейчас, после операции, хоккеист в ясном сознании. Его состояние стабильное тяжелое, лечение продолжается в отделении реанимации.