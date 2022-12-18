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В администрации рассказали, социальная реклама каких направленностей будет размещена в Сургуте

В Думе Сургута обсудили размещение социальной рекламы на территории города

В администрации рассказали, социальная реклама каких направленностей будет размещена в Сургуте
Фото: ОД «Дай Лапу»

В Сургуте станет больше баннеров с рекламой, направленной на привлечение внимания к различным проблемам. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по социальной политике.

«Предполагается размещение социальной рекламы по следующим тематикам: «Семья – основа мира», «Семья – мой главный жизненный проект», антинаркотическая направленность, «ТОС в каждый двор», об уплате налогов, профилактике дистанционных мошенничеств. Также социальная реклама, приуроченная к ключевым праздникам: Новый год, День защитников Отечества, Международный женский день и других», – сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев.

В администрации подчеркнули, что направленность рекламы определяется исходя из обращений региональных властей, общественных организаций. Места размещения выбирают по мере освобождения конструкций от коммерческих баннеров. Более подробный календарный график размещения плакатов будет составлен в январе.

«Вы как-то контролируете, сколько социальной рекламы у нас в городе выходит? По закону о рекламе, необходимо предоставлять для размещения таких баннеров не менее 25%», – задал вопрос заместитель председателя комитета Алексей Кучин.

Форкеев заявил, из 451 конструкции более 5% выделено под размещение баннеров с социальной направленностью. Причем практически все объекты размещались безвозмездно – рекламодатели охотно идут навстречу. Некоторые же работают по специальному контракту, в которых также входит размещение праздничных плакатов.


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18 декабря в 15:36, просмотров: 976, комментариев: 0
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