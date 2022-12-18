В Сургуте кардиохирурги вылечили трехмесячного малыша с пневмонией и редким пороком сердца

В Сургуте врачи кардиодиспансера спасли трехмесячного малыша, у которого в анамнезе была тяжелая пневмония и порок сердца. Младенец поступил в клинику экстренно – требовалась срочная операция, несмотря на то, что организм ребенка ослаб из-за болезни.

Порок сердца, пневмония и развившиеся на этом фоне один за другим тяжелые осложнения привели к тому, что малыш находился между жизнью и смертью, когда поступил в Окружной кардиодиспансер. Кроме того, по словам детского кардиохирурга Алексея Бродского, анатомия данного порока сердца встречается очень редко. В его медицинской практике – это всего пятый случай. Однако доктора смогли подготовить маленького пациента к хирургическому вмешательству.

«Двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка - это редкий врожденный порок сердца, при котором и аорта, и легочная артерия, берут свое начало из правого желудочка, чего не должно быть. Операция подразумевает создание внутрижелудочкового тоннеля и разделение потоков крови, что помогает восстановить работу сердца. Однако ребенок поступил с тяжелой пневмонией, сердечной и почечной недостаточностью, что не позволило провести хирургическое вмешательство сразу», – рассказал Бродский.

Самым трудным, отмечают врачи, было принятие решения, поскольку правильно определить подходящий момент для хирургического вмешательства – это одно из главных условий положительного результата. Как только отступила пневмония, восстановилась функция почек, назначили день операции.

«Имелось сочетание респираторной инфекции с врожденным пороком сердца. К моменту поступления ребенка в стационар успела развиться полиорганная недостаточность. В данных условиях было невозможно проводить антибактериальную терапию, необходимую для лечения пневмонии. Поэтому мы наладили перитонеальный диализ для протезирования функции почек, оптимизировали дыхательную поддержку, обеспечили постоянное введение сердечных препаратов, обеспечили уход, соответствующий состоянию ребенка. Все это в совокупности и позволило получить так необходимый светлый промежуток», – подчеркнул детский анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением Андрей Лукашкин.

Операция длилась четыре часа. В послеоперационном периоде врачам и медсестрам еще многое предстояло сделать для выздоровления ребенка. Из реанимации в обычное отделение специалисты Кардиоцентра переводили пациента с чувством душевного подъема – малыш будет жить и в этом не остается никаких сомнений. За жизнь трехмесячного мальчика боролись больше месяца. Сейчас малыш легко и доверчиво гулит и агукает, глядя на своих спасителей.