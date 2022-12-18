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В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром

Сургутская УК убрала последствия взрыва в жилом доме

В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром
Фото: t.me/filatov_surgut

В сургутском доме, где взорвался самогонный аппарат, убрали последствия взрыва. Работники УК закрыли тепловым контуром окно и дверь, чтобы поддерживать в помещении плюсовую температуру и не дать замерзнуть коммуникациям дома.

«Управляющая компания «Сервис-3» обеспечила тепловой контур в помещении, заделаны двери, оконные и балконные проемы. Далее после завершения всех мероприятий, собственник будет определяться с управляющей компанией по восстановлению своей квартиры», – написал у себя в соцсетях глава Сургута Андрей Филатов.

Напомним, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 16 декабря. В результате происшествия хозяин квартиры получил травмы: у него диагностированы ожоги лица и левой руки легкой степени. Также пострадало несколько автомобилей и две квартиры.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 135, комментариев: 0
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