Несущие конструкции дома после взрыва самогонного аппарата в Сургуте не повреждены

Из-за взрыва самогонного аппарата в жилом доме Сургута пострадало несколько автомобилей, однако, по предварительным данным, несущие конструкции и системы жизнеобеспечения не повредились. Управляющая компания в ближайшие часы изолирует пострадавшую квартиру от внешней среды.

Эксперты также фиксируют отдельные незначительные повреждения в двух соседних квартирах, в настоящее время проводится их обследование.

Сообщается, что в квартире проживали отец и сын. Отец временно поселится в районном центре помощи семьи и детям, сын обследован и будет проходить лечение амбулаторно, в расселении не нуждается. Других пострадавших нет.

«На улице пострадало несколько автомобилей, припаркованных у дома. Коммунальные службы занимаются приведением территории в порядок и ликвидацией последствий. На месте также работают оперативные службы и правоохранительные органы, которые со своей стороны дадут правовую оценку произошедшему», – рассказал у себя в соцсетях глава города Андрей Филатов.