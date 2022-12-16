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Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры

Несущие конструкции дома после взрыва самогонного аппарата в Сургуте не повреждены

Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры
Фото, видео: t.me/filatov_surgut

Из-за взрыва самогонного аппарата в жилом доме Сургута пострадало несколько автомобилей, однако, по предварительным данным, несущие конструкции и системы жизнеобеспечения не повредились. Управляющая компания в ближайшие часы изолирует пострадавшую квартиру от внешней среды.

Эксперты также фиксируют отдельные незначительные повреждения в двух соседних квартирах, в настоящее время проводится их обследование.

Сообщается, что в квартире проживали отец и сын. Отец временно поселится в районном центре помощи семьи и детям, сын обследован и будет проходить лечение амбулаторно, в расселении не нуждается. Других пострадавших нет.

«На улице пострадало несколько автомобилей, припаркованных у дома. Коммунальные службы занимаются приведением территории в порядок и ликвидацией последствий. На месте также работают оперативные службы и правоохранительные органы, которые со своей стороны дадут правовую оценку произошедшему», – рассказал у себя в соцсетях глава города Андрей Филатов.


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16 декабря в 22:58, просмотров: 134, комментариев: 0
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