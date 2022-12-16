Сургутские депутаты намерены включить расходы на новый театр «Петрушка» в бюджет на 2023 год

Депутаты Сургута намерены пересмотреть распределение бюджета на 2024-2025 года из-за переноса строительства нового здания театра актера и куклы «Петрушка». Вопрос об этом был озвучен на заседании комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Напомним, что проект нового дома для «Петрушки» должен был появиться к концу 2023 года. Планировалось расположить трехэтажное здание в центре города на участке площадью около 15 тысяч квадратных метров. Все работы по возведению оценивались в 700 миллионов рублей, однако сроки сдвинулись. Как оказалось, такое решение было принято в связи с грядущим строительством научно-технического центра.

«С учетом появившегося проекта по НТЦ, мы были вынуждены перераспределить на 2025 год, а учитывая, что проект рассчитан до 2030 года, то денег, скорее всего, не предвидится, потому что в НТЦ заложены десятки миллиардов, я правильно понимаю? Если что-то волшебное произойдет, может быть, «Петрушка» и появится раньше», — сказал депутат Думы Сургута Владимир Болотов.

Народные избранники отметили, что данный вопрос находится на контроле парламента уже давно, поэтому они будут требовать пересмотра проекта бюджета, чтобы включить туда затраты на проектирование и возведение нового театра. По мнению Владимира Болотова, выделить 25 миллионов рублей на эти цели – решаемая задача:

«В моем понимании эта сумма не является критичной, учитывая, что мы получим привязку объекта и сметную стоимость, чтобы уже дальше искать средства федерального, регионального финансирования. Понимаю, что в местном бюджете, скорее всего, денег на строительство не будет», — заявил депутат.

Подчеркнем, что в этом году Сургут получил рекордный по своим объемам бюджет – 40 миллионов рублей. Общий объем доходов в сумме составляет более 39 миллиардов, расходы превышают их на 769 миллионов.