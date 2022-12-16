Сургутский музколледж первым среди всех учреждений за Уралом выпустил свою почтовую карточку

К 50-летию Сургутского музыкального колледжа выпустили художественную почтовую карточку тиражом 1 000 экземпляров. Ее можно приобрести во всех почтовых отделениях Югры. Накануне, 15 декабря, состоялось торжественное гашение карточки – ради этого выпустили специальный штемпель с торжественной датой. После мероприятия штемпель был уничтожен.

«Для нас выпуск карточки и специального штемпеля в честь юбилея колледжа – уникальное историческое событие. Мы гордимся выпавшей нам чести и будем достойно продолжать лучшие традиции профессионального образования в сфере культуры и искусства», – подчеркнула директор Сургутского музыкального колледжа Лариса Яруллина.

На праздничной карточке изображены музыкальные коллективы колледжа. Она двусторонняя художественная, содержит знак почтовой оплаты – литеру В – для отправки в любой российский регион дополнительных марок не потребуется. Подчеркнем, что главным критерием выпуска подобной карточки – достижение учреждением 50 лет.

По словам исполнительного директора Ассоциации музыкальный образовательных учреждений Антона Варенцова, это событие уникальное для данной сферы. За Уралом Сургутский музколледж первым выпустил подобную карточку: «Гашение будет происходить в присутствии студентов, педагогов, гостей. Для нас всех это волнительно – это первое мероприятие за последние 30-40 лет. С советского времени данное мероприятие, наверное, первое для музыкальных образовательных учреждений».

Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов отметил, что для всего музыкального сообщества выпуск карточки является историческим моментом: «Мы сейчас будем причастны для такой знаковой даты для музколледжа. Это дорогого стоит. Возможно, спустя много лет мы посмотрим, какими были молодыми, будем рассказывать детям и внукам, что при нас это событие произошло».