Utair запускает рейсы в Новокузнецк из Сургута и Тюмени

Utair открывает рейсы в Новокузнецк из Сургута и Тюмени. Новые направления появятся в маршрутной сети авиакомпании уже в январе, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейс из Сургута в Тюмень будет выполняться по вторникам: туда - в 14:10, обратно - в 19:45. Первый полет состоится 3 января.

Полеты из Тюмени в Новокузнецк запланированы на воскресенья: туда - в 06:25, обратно - в 12.20. Первый полет пройдет 8 января.

«В новом году мы свяжем наши главные сибирские хабы — Тюмень и Сургут — с Новокузнецком. При необходимости увеличим число рейсов по этим направлениям», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Также в январе Utair запустит рейсы из Сургута в Челябинск и из Нижневартовска - в Екатеринбург и Томск.