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В Сургуте осудят за взятки экс-директора транспортного предприятия

Экс-директор транспортного предприятия из Сургута предстанет перед судом за взятки

В Сургуте осудят за взятки экс-директора транспортного предприятия
Фото: pixabay

В Сургуте завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего директора автотранспортного предприятия. Он предстанет перед судом за совершение преступлений по ч. 3 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия и получение взятки в крупном размере, с вымогательством), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый, будучи гендиректором АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», в октябре и декабре 2017 года получил от представителя коммерческой организации 400 тыс. рублей в качестве взятки. Деньги предназначались за лояльное отношение при заключении и исполнении договоров поставки автомобильного топлива для нужд автотранспортного предприятия. В том числе, считают следователи, обвиняемый должен был закрыть глаза на непроведение лабораторных исследований поставляемого топлива, которое не соответствовало государственному стандарту.

«Кроме того, в период с июня по август 2019 года обвиняемый получил от представителя другой коммерческой организации денежные средства в сумме 970 тысяч рублей в качестве взятки за лояльное отношение при заключении и исполнении договоров поставки автомобильного топлива, при этом в случае отказа в передаче ему денежных средств, высказывал угрозы создать препятствия для добросовестного исполнении коммерческой организацией обязательств по заключенным договорам», - отметили в пресс-службе ведомства.

Преступные действия выявили сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области. Злоумышленника задержали в декабре 2021 года в Белгороде. Свою вину он не признал. В ходе следствия на счета и недвижимое имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 65 млн рублей наложили арест - для обеспечения возмещения ущерба и выплаты штрафов.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 75, комментариев: 0
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