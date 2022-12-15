Масштабный форум завершает работу проекта «Три ратных поля России в Сургуте»

В Сургуте открылся масштабный форум, который завершит работу 10-го сезона культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте – 2022». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам организаторов, форум станет площадкой для поиска новых форм патриотического воспитания. Для участия в нем приехали представители федеральных музеев – партнеров проекта, которые проведут лекции, мастер-классы и конкурсные мероприятия на знание истории. Также в рамках форума запланированы конференции для педагогов.

Проект «Три ратных поля России в Сургуте» проходит уже в десятый раз. В этом году он посвящен 210-й годовщине Бородинского сражения. Открыто новое направление: образовательная программа для педагогических работников.

Каждый сезон проекта рассчитан на календарный год, на протяжении которого школьники самостоятельно и в составе команд изучают историю трех важнейших событий военной истории России: битв на Куликовом, Бородинском и Прохоровском полях. Дети участвуют в викторинах и интеллектуально-познавательных играх, посещают тематические экскурсии, моделируют исторические события, исследуют их и участвуют в экскурсионно-образовательных поездках.

«Принимаю участие третий год. Чтобы отправиться в путешествие по трем ратным полям, нужно написать эссе, пройти отбор. Благодаря проекту имею возможность изучать историю с применением передовых технологий, с полным погружением», – рассказал ученик 10 класса лицея № 3 Вячеслав Шаров.

За 10 лет в проекте приняли участие учащиеся из 37 школ города. 226 школьников и 33 педагога участвовали в экскурсионно-образовательных поездках на ратные поля России.