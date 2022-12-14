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Строительство сургутской «Петрушки» снова отложили

Проектирование здания ТАиК «Петрушка» перенесли на два года

Строительство сургутской «Петрушки» снова отложили
Фото: администрация Сургута

Власти Сургута перенесли расходы на проектирование здания для театра актера и куклы «Петрушка» с 2023 на 2025 год. Связано это с высокой емкостью трат на объекты научно-технического центра, сообщили депутаты на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

К слову, проектирование «Петрушки» составляет 25 млн рублей. Народный избранник Владимир Болотов отметил, что на корректировках бюджета города планирует отстаивать необходимость реализации проекта в ближайшее время.

Напоминаем, что строительство театра планировалось в 2024 году.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 73, комментариев: 0
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