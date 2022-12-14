16+
Логотип Сиапресс
USD  63,2120   EUR  66,7017  

Новости

Больше новостей
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте отмечают пик заболеваемости гриппа и ОРВИ

Более 14 тысяч человек наблюдаются с ОРВИ в поликлиниках Сургута

В Сургуте отмечают пик заболеваемости гриппа и ОРВИ
Фото: siapress.ru

На сегодняшний день в поликлиниках Сургута наблюдаются более 14,5 тысяч человек с ОРВИ. Причем 9,5 тысяч – это дети, половина из которых дошкольного возраста. В целом, в городе фиксируют пик заболеваемости и острых респираторных инфекций, и гриппа.

«Дети обнимаются, играют вместе, общими игрушками пользуются, иногда не моют руки. У них больше тактильных контактов. Распространение среди них вирусов – это естественно, это всегда было. Эпидподъем как раз начинается с повышением заболеваемости именно в детских коллективах. Мы сейчас наблюдаем пик», – отметил главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов. Он порекомендовал носить маски в общественных местах, обрабатывать руки, проветривать помещения и поддерживать в них влажность. А также не заниматься самодиагностикой – при недомогании необходимо обратиться к специалисту, который определит вид заболевания и подберет правильное и эффективное лечение.

«Мы обнаружили вирус гриппа А, Б и метапневмовирус. Появилась такая инфекция, которая дает неприятное осложнение – пневмонию. Сегодня в Сургуте в поликлиниках у нас наблюдаются около 200 человек с воспалением легких. Это ОРВИ, осложненная пневмонией. Из них только 60 человек с коронавирусом – он сейчас составляет небольшой процент. В поликлиниках с ним наблюдаются около 350 человек», – добавил главврач.

Напоминаем, что Югра заняла седьмое место в рейтинге по числу заболевших гриппом и ОРВИ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:33, просмотров: 154, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Предприниматели из Сургута заняли 10 призовых мест на «вкусной» выставке 866
  2. ​В Сургуте определили места для запуска новогодних фейерверков 749
  3. В Пыть-Яхе задержали мужчину, который 15 лет был в федеральном розыске 728
  4. ​На капремонт Викуловской поликлиники выделено более 95 млн рублей 702
  5. ​Александр Моор и Светлана Радионова посетили тюменский мусоросортировочный завод 682
  6. ​В Тюменской области создают условия для привлечения молодых медработников на село 646
  7. ​Что говорят будущие жители о квартале «Булгаков», что строится в 30 микрорайоне Сургута 644
  8. ​В Тюменской области запускают масштабный проект адаптации людей с ОВЗ 624
  9. ​Обновленные кинозалы откроются в тюменских поселках 598
  10. ​Строительство социальных объектов в Тюменской области идет по плану 575
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 3877
  2. ​Жители Югры смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис 2553
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2408
  4. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 2170
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2157
  6. ​Это ошибка 2111
  7. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2108
  8. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 2100
  9. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 2051
  10. В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка 2040
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5556
  2. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5284
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4697
  4. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4539
  5. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4528
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4463
  7. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4453
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 4235
  9. ​Не прелесть ли? 4083
  10. OBI уйдет из Сургута, но позже 3877

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика