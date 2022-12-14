Более 14 тысяч человек наблюдаются с ОРВИ в поликлиниках Сургута

На сегодняшний день в поликлиниках Сургута наблюдаются более 14,5 тысяч человек с ОРВИ. Причем 9,5 тысяч – это дети, половина из которых дошкольного возраста. В целом, в городе фиксируют пик заболеваемости и острых респираторных инфекций, и гриппа.

«Дети обнимаются, играют вместе, общими игрушками пользуются, иногда не моют руки. У них больше тактильных контактов. Распространение среди них вирусов – это естественно, это всегда было. Эпидподъем как раз начинается с повышением заболеваемости именно в детских коллективах. Мы сейчас наблюдаем пик», – отметил главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов. Он порекомендовал носить маски в общественных местах, обрабатывать руки, проветривать помещения и поддерживать в них влажность. А также не заниматься самодиагностикой – при недомогании необходимо обратиться к специалисту, который определит вид заболевания и подберет правильное и эффективное лечение.

«Мы обнаружили вирус гриппа А, Б и метапневмовирус. Появилась такая инфекция, которая дает неприятное осложнение – пневмонию. Сегодня в Сургуте в поликлиниках у нас наблюдаются около 200 человек с воспалением легких. Это ОРВИ, осложненная пневмонией. Из них только 60 человек с коронавирусом – он сейчас составляет небольшой процент. В поликлиниках с ним наблюдаются около 350 человек», – добавил главврач.

Напоминаем, что Югра заняла седьмое место в рейтинге по числу заболевших гриппом и ОРВИ.