Предприниматели из Сургута получили 10 призовых мест на выставке «Лучшие вкусы Югры»

Предприниматели из Сургута получили рекордное количество наград в конкурсе «Лучшие вкусы Югры». Мероприятие прошло в рамках выставки-ярмарки «Товары земли Югорской». Всего сургутские бизнесмены получили 10 призовых мест, сообщает пресс-служба администрации города.

«Лучшим производителем хлеба из пшеничной и ржаной муки в регионе стал хлебозавод «Бояр». Наша «Пироговая компания» печет самые вкусные пирожные. За вареной колбасой необходимо обращаться на мясокомбинат Сургутский», а копченую колбасу лучше покупать в мастерской мяса «Эко Сургут» предпринимателя Александра Артеменко», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Дополнительный бонус сургутским производителям принесла победа в «Народном голосовании», где за продукцию сургутян проголосовало большинство посетителей выставки. Победителями Народного голосования стали хлебозавод «Бояр», «Сургутский хлебозавод», «Пироговая компания» и «Югорские традиции».

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» прошла с 9 по 11 декабря в окружной столице в КВЦ «Югра-Экспо». Участие в ней приняли региональные предприятия и предприниматели, которые представили колбасные изделия, продукцию из дикоросов, мясо птицы и рыбы, а также сувениры и сладости.