16+
Логотип Сиапресс
USD  62,7674   EUR  66,2700  

Новости

Больше новостей
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Праздник к нам приходит. Чувствуете новогоднее настроение?

Да 24%

Нет 76%

Всего голосов: 167

Комментировать
0
Какую елку поставите дома?

Живую 8.9%

Искусственную 52.9%

Не знаю 3.8%

Не буду ставить елку 34.4%

Всего голосов: 157

Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте определили места для запуска новогодних фейерверков

Власти Сургута назвали места для запуска новогодних фейерверков

​В Сургуте определили места для запуска новогодних фейерверков
Фото: unsplash.com

Администрация Сургута определила места для запуска новогодних фейерверков. Сделать это можно будет в шести районах города. Список опубликован на сайте мэрии:

  • территория между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом
  • акватория реки Сайма
  • площадь театра бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет»
  • площадь «Нефтяников»
  • сквер «Молодёжный»
  • спортивное ядро в микрорайоне № 35А

Применять пиротехнических изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий

электропередачи;

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- на территории парков;

- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:

- тщательно изучите перед запуском инструкцию;

- перед тем, как поджечь фитиль, следует точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону людей;

- площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, что служит причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей;

- не бросайте горящие петарды в людей и животных;

- запускать петарды детям апрещено;

- не задерживайте горящую петарду в руках;

- нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку;

- используйте петарды только на открытом воздухе;

- приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м;

- хранить и переносить петарды следует только в упаковке. Не носите петарды в карманах;

- разбирать петарду запрещается;

- категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах;

- ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой;

- если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;

- не запускайте ракеты в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных

территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.

- не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия;

- уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:50, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1824
  2. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 1819
  3. ​Тюменская школа программирования за год выпустила 300 специалистов 1048
  4. ​Двое молодых мужчин погибли в ДТП на югорской трассе 953
  5. ​Александр Моор и Валентина Матвиенко оценили перспективы нефтегазовой отрасли 906
  6. ​Рынок долгосрочной аренды декабре: что происходит в Сургуте 895
  7. Нефтеюганец поджег квартиру соседей из-за личной неприязни 884
  8. ​Югорчане смогут купить билеты на поезд почти за полцены 734
  9. Микрозаймы: как работают и чем опасны? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 671
  10. Школы и детсады ХМАО закрывают на карантин из-за ОРВИ и гриппа 665
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 3686
  2. ​Жители Югры смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис 2463
  3. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 1988
  4. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 1984
  5. ​Это ошибка 1959
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 1947
  7. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 1941
  8. В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка 1911
  9. Клин клином не вышибешь 1890
  10. ​Генплан Сургута ждут серьезные изменения, которые повлияют на облик нашего города на годы вперед 1872
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5488
  2. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5217
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4632
  4. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4456
  5. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4421
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4383
  7. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4317
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 4163
  9. ​Не прелесть ли? 3962
  10. ​Еще одна метастаза 3801

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика