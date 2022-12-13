Жительницу Сургута осудят за ДТП с погибшей

В Сургуте перед судом предстанет местная жительница. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемая в октябре 2022 года в утреннее время двигалась по проезжей части на своем автомобиле VOLKSWAGEN POLO. Нарушив правила дорожного движения, она допустила наезд на 39-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что на югорской трассе произошло ДТП с двумя погибшими. Смертельные травмы получили двое 25-летних мужчин.