Губернатор ХМАО распорядилась о поддержке для семьи, дети которой погибли во время пожара

Родителям детей, что погибли во время пожара в Сургутском районе, окажут помощь в проведении похорон и выплатят 100 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал властей региона.

«По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой департамент социального развития автономного округа оказывает все необходимые меры поддержки семье из Белого Яра, в которой сегодня пожар унес жизни двоих детей Родителям погибших детей оказывается психологическая помощь – работают психологи местных социальных служб. Губернатор в телефонном звонке выразила соболезнование семье, сказав слова поддержки», – указано в сообщении.

Отмечается, что во время ближайшего заседания окружной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав разработают и направят в муниципалитеты рекомендации, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.