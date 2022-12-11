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Родителям погибших во время пожара детей из Белого Яра помогут с организацией похорон

Губернатор ХМАО распорядилась о поддержке для семьи, дети которой погибли во время пожара

Родителям погибших во время пожара детей из Белого Яра помогут с организацией похорон
Фото: МЧС Югры

Родителям детей, что погибли во время пожара в Сургутском районе, окажут помощь в проведении похорон и выплатят 100 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал властей региона.

«По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой департамент социального развития автономного округа оказывает все необходимые меры поддержки семье из Белого Яра, в которой сегодня пожар унес жизни двоих детей Родителям погибших детей оказывается психологическая помощь – работают психологи местных социальных служб. Губернатор в телефонном звонке выразила соболезнование семье, сказав слова поддержки», – указано в сообщении.

Отмечается, что во время ближайшего заседания окружной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав разработают и направят в муниципалитеты рекомендации, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.


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11 декабря в 13:26, просмотров: 1701, комментариев: 0
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