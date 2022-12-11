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OBI уйдет из Сургута, но позже

Переход строительного гипермаркета OBI в Сургуте в онлайн-ритейл переносится

OBI уйдет из Сургута, но позже
Фото: Яндекс.Карты

Закрытие строительного гипермаркета OBI в Сургуте переносится. Точную дату при этом еще не назвали.

«В магазине продолжается распродажа до 90%. Информация о точной дате закрытия гипермаркета появится позже. После закрытия в планах компании развивать в регионе онлайн-доставка из интернет-магазина obi.ru. Ведутся переговоры с крупневшими провайдерами», – сообщили в пресс-службе OBI.

Напомним, что ранее строительный гипермаркет объявил о своем уходе за сутки до старой даты закрытия. Эта новость вызвала ажиотаж среди горожан – с самого утра выстроилась огромная очередь. Позже оказалось, что OBI уходит не насовсем: просто переходит на формат интернет-магазина.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 48, комментариев: 0
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