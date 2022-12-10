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В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка

В поселке Белый Яр сгорел дачный дом с двумя детьми

В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка
Фото: unsplash.com

В поселении Белый Яр (Сургутский район) в СОТ «Птицевод Севера» сгорел дачный дом, в котором находились двое детей. Предварительная причина пожара – возгорание в электрощитовой. Об этом «Вестнику» сообщил глава поселка Валерий Лупырь.

«Предварительно причиной пожара стало возгорание в электрощитовой. К сожалению, дети задохнулись», – сказал Валерий Лупырь.

Также, как сообщила «Вестнику» руководитель управления ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина, в момент возгорания отец детей был на работе, а мать вышла в магазин с девятимесячным ребенком.

Глава поселения находится на месте происшествия и оказывает всю необходимую помощь пострадавшей семье.


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Сегодня в 15:51, просмотров: 245, комментариев: 0
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