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Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 декабря? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 декабря? // АФИША
Фото: vk.com/teatr_petrushka

10 декабря

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

В эту субботу, 10 декабря в Невесомости состоится Открытый микрофон - традиционный праздник музыкального безумия и конвейер по производству звёзд сургутской сцены из простых мальчишек и девчонок, на котором выступят группы «Swit Gift», «Кладбище» и «Born In The Streets», дуэт «Крия», рэперы Звукозависимый и Полдозы, а также сольные артисты F99, Леди Паник и Никита Горьков.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 400 рублей. 18+

Концерт «Песня остается с человеком»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 17:00.

Народная песня необходима человеку, она помогает в труде и праздниках, в горе и радости. В ней отражается жизнь людей: их труд, мысли, настроение, чувства, умения и знания.

В программе «Песня остаётся с человеком» собраны новые и уже полюбившиеся зрителям концертные номера. Народные, плясовые, лирические песни о любви и Родине не оставят равнодушными гостей мероприятия.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 250 рублей. 0+

Спектакль «Принцесса Крапинка»

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 11:00/13:00.

Вы не были в Голландии? Какое совпадение! И мы там тоже не были – но это не беда…Наша музыкально-романтическая история, по мотивам сказки самой известной голландской писательницы Анни Шмидт, перенесет вас в сказочное королевство и расскажет историю одной королевской семьи.

Жили-были Король и Королева и, казалось бы, что им печалиться, ведь они короли…но и у них не было самого главного, что делает людей счастливыми – детей. Поэтому несчастная королева решилась на последний шаг и отправилась за помощью к ведьме Аккебе. Ведьма тут же помогла, подарив супругам волшебное яйцо, из которого появилась очаровательная Принцесса. Но у колдуньи было одно условие: осенью, когда перелетные птицы собираются в теплые края, закрывать окна и двери… О чем король и королева однажды забыли, и Принцесса птицей выпорхнула из дворца…Какое чудо должно произойти, чтобы вернулась Крапинка домой, вы узнаете, посмотрев наш спектакль.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 3+

11 декабря

Музыкальное выступление воспитанников школы Алёны Поль

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 11:00.

На сцене культурного центра «Порт» 11 декабря в 11 часов выступят молодые музыканты – учащиеся студии музыкального развития Алёны Поль. Прозвучат популярные музыкальные композиции и авторские песни.

Алёна Поль – вокалистка и пианистка, руководитель собственной студии музыкального развития. Родилась в Сургуте, закончила Сургутский музыкальный колледж и Челябинскую государственную академию по классу фортепиано. В конце 2000-х годов вместе с гитаристом Александром Кошелевым организовали кавер-группу «Pee Wee». Выступала как эстрадная и джазовая певица, сотрудничая с разными музыкантами Сургута и округа.

Несколько лет назад Алёна начала писать собственные песни, записывать альбомы и снимать клипы. Потом были успешные выступления в вокальном шоу «Голос-5» на Первом канале и «Успех» на СТС, концерты и фестивали, альбомы и масштабные туры с екатеринбургским «Ask Trio», открытие собственной студии музыкального развития. В 2019 году Алёна Поль издала свою книгу «Привет, моя музыка».

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. 0+

Премьера концертной программы для детей «Расписная плясовая»

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 15:00.

Концертная программа для всей семьи «Расписная плясовая» словно сказка богата яркими красками и захватывающими сюжетами о славных традициях, истории и культуре великого народа.

Уровень исполнительского мастерства ансамбля танца «Калинка» высоко оценён на всероссийских и международных конкурсах. Удивительная свобода движений, яркие образы, выразительная улыбка – вот секрет попадания программ «Калинки» в самое сердце зрителя.

Творческие коллективы филармонии поддерживают важную миссию преемственности поколений: на одну сцену с профессиональными артистами ансамбля танца «Калинка» и ансамбля песни «Отрада» выйдут и юные танцоры - ученики Детской хореографической школы №1. Вместе артисты воссоздадут многогранный узор широкой русской души.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 200 до 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Онлайн-трансляция спектакля «Умка»

Место проведения: сайт театра актера и куклы «Петрушка». Время: 12:00.

Вас ждет увлекательное сказочное путешествие к любознательному медвежонку Умке. Вы увидите невероятные красоты Арктики, затаив дыхание, полюбуетесь северным сиянием, повстречаете танцующих пингвинов, забавных тюленей, больших рыб и музыкальных китов. Но самое главное, спектакль «Умка» расскажет нам о настоящей дружбе, для которой не существуют расстояния и границы, если есть искренность, душевность, любовь, доброта – вечные чувства в этом меняющемся мире.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: бесплатно. 0+


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Сегодня в 16:43, просмотров: 138, комментариев: 0
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