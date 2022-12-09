Выставка «Сургут между прошлым и будущим» открылась в краеведческом музее города

В Сургутском краеведческом музее накануне, 8 декабря, открылась выставка «Сургут между прошлым и будущим». Она представляет собой ретроспективу градостроительной истории Сургута с 1957-го по 2000 год и демонстрирует богатые коллекции из собрания музея. Многие раритеты представлены впервые, сообщает пресс-служба администрации города.

«Выставка «Сургут между прошлым и будущим» посвящена особому феномену городского строительства, благодаря которому крошечный рабочий поселок стремительно превратился в крупнейший город Тюменского Севера. Город строился одновременно с промышленными предприятиями. Архитекторы сумели вдохнуть в древний Сургут вторую жизнь, изменив его облик до неузнаваемости», - говорится в сообщении.

Выставка будет работать до осени 2023 года. В дальнейшем экспозиции планируется дополнить новыми архивными материалами и провести там культурную акцию «Ночь в музее». Также организаторы будут приглашать на обучающие экскурсии школьников для погружения в атмосферу истории Сургута.