Энергетики Сургута предупредили дачников о росте нагрузки на электрические сети из-за холодов

Дачников Сургута попросили равномерно расходовать электричество, а также воздержаться от мощных электроподогревательных устройств. Связано это с низкой температурой воздуха, которая ожидается с 9 по 15 декабря.

«Жителям дачных и садово-огороднических товариществ необходимо равномерно потреблять нагрузку согласно договорным отношениям, а также воздержаться от использования мощных электроподогревательных устройств, применение которых может привести к технологическим нарушениям в электрических сетях», – объяснили в пресс-службе ООО «Сургутские городские электрические сети».

На время понижения температуры бригады СГЭС перешли в режим повышенной готовности. Подготовлена техника и обеспечен аварийный запас материалов.