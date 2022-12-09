Магазин OBI в Сургуте переходит на онлайн-доставку

Строительный гипермаркет OBI в Сургуте закрывается ради экономической эффективности, жителям Югры будет доступна онлайн-доставка товаров. Об этом журналистам сообщили представители компании.

«Наш магазин в ТРЦ «Сургут Сити Молл» закрывается, при этом в регионе будет развиваться онлайн-доставка из интернет-магазина. Для нас очень важна экономическая эффективность бизнеса, поэтому на данном этапе мы приняли решение развивать физические магазины в регионах с более высокой логистической доступностью», — рассказали в пресс-службе компании «Муксун.ФМ».

Ранее прошла информация, что гипермаркет OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл» закрывается. После этого в магазин съехались многочисленные покупатели и на кассах образовались очереди.