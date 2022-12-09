Власти Сургута предупредили горожан об ответственности за незаконное хранение оружия

Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города предупреждает об уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
При добровольной сдаче таких предметов законодательством Российской Федерации предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.
Граждане,
добровольно сдавшие в правоохранительные органы незаконно хранящиеся предметы
вооружения, имеют право на получение денежного вознаграждения в соответствии с
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23
декабря 2011 года
№ 491-п «О выплате денежного вознаграждения гражданам в связи
с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».