Власти Сургута предупредили горожан об ответственности за незаконное хранение оружия

Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города предупреждает об уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

При добровольной сдаче таких предметов законодательством Российской Федерации предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

Граждане, добровольно сдавшие в правоохранительные органы незаконно хранящиеся предметы вооружения, имеют право на получение денежного вознаграждения в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2011 года

№ 491-п «О выплате денежного вознаграждения гражданам в связи

с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».