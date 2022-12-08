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Хирурги из Сургута прооперировали ребенка с синдромом Рапунцель

В Сургутской городской больнице провели операцию девочке с синдромом Рапунцель

Хирурги из Сургута прооперировали ребенка с синдромом Рапунцель
Фото: телеграм-канал Алексея Добровольского

Детские хирурги Сургутской городской больницы прооперировали 12-летнюю девочку с синдромом Рапунцель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Синдром Рапунцель – психическое расстройство, при котором человек начинает поглощать собственные волосы. Впоследствии в желудке образовывается волосяной ком – трихобезоар, который заполняет всю полость желудка и часто приводит к появлению возникновению желудочного кровотечения, непроходимости кишечника. Иногда из-за больших размеров это приводит к операции по удалению инородного тела.

«12-летняя девочка поступила с жалобами на боли в животе, многократную рвоту. При сборе анамнеза медики узнали о многолетней привычке ребенка жевать кончики волос. Операцию провела бригада детских хирургов и анестезиологов в составе: заведующего детским хирургическим отделением №1 Максима Смоленцева, врача-хирурга Владислава Шамушина и врача-анестезиолога Валерии Савинкиной. Коллеги выполнили гастротомию - открытую операцию на желудке - и извлекли трихобезоар размером приблизительно 20 на 12 см», – написал Алексей Добровольский.

Послеоперационный период у ребенка прошел без осложнений. В данный момент девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 38, комментариев: 0
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