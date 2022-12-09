Сургут проведет большую реконструкцию очистных сооружений за счет федеральных денег

Сургуту предстоит большая модернизация очистных сооружений. Нынешней системе уже более 40 лет, так что она устарела морально, материально и экологически, и в обозримой перспективе ее заменят более современные технологии. Большой плюс еще и в том, что это произойдет условно «бесплатно» для города – то есть из местного бюджета на этот проект денег не выделяется (а речь о 2 млрд рублей – существенная сумма), все за счет федеральной казны. Подробности о новых очистных сооружениях Сургута – в материале «НГ».

Первая очередь действующих в городе очистных сооружений была построена в 1979 году, вторая – в 1990 году. То есть по «верхней» планке возраст этой системы в Сургуте – 42 года. «Общая производительность канализационных очистных сооружений – 150 тысяч кубометров в сутки. Систему образуют две очереди, схожие по технологической схеме, – рассказал и.о. главного инженера СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов. – Там стоят сооружения механической очистки: решетки, собирающие крупный мусор, механизм для вымывания песка, отстойники для сбора всплывающих и легко оседающих фракций, сооружение биологической очистки – микроорганизмы, которые питаются органикой из стоков, очищают воду. И далее идет доочитска и ультрафиолетовое обеззараживание».

За прошедшие 40 лет принципиально изменились не только технологии очистки, но и санитарные, природоохранные и экологические нормы. Немногие знают, что требования к воде, которую после всех процедур сбрасывают в реки, чуть ли не больше и строже, чем к питьевому водоснабжению. «Человек потребляет в среднем три литра воды в сутки, а рыба в воде живет и дышит, к этому нужно относиться бережно и с уважением. Это важно, мы должны думать о том, какую реку оставим нашим детям и внукам», – отметил Василий Смехов.

«Вопрос о модернизации очистных сооружений назрел давно. В наших городах подобные системы строились 40-50 лет назад, и они не соответствуют никаким нормам. Это значит, что сейчас мы сильно загрязняем реку, и вектор администрации, обозначенный главой города Андреем Филатовым – курс на модернизацию коммунальных систем, – объяснил замглавы города Сергей Агафонов. – Сегодня мы говорим о КОСах, потому что это один из первых проектов, который наша команда проработала и защитила на федеральном уровне. То есть для города это будет бесплатно, все деньги на модернизацию очистных сооружений – а это 2 млрд рублей – дает федеральный бюджет. А в принципе мы нацелены на обновление и теплосетей, и сетей водоснабжения, и решить проблемы с ливневыми канализациями и очисткой дождевого стока».

Заниматься модернизацией сургутских КОСов будет компания федерального уровня – группа «Энергострой». У нее есть опыт реализации подобных проектов, в частности, она обновляла очистные сооружения в Иркутске. Со стороны Сургута с генеральным подрядчиком будут работать департамент городского хозяйства, СГМУП «Горводоканал», а также «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса».

Сейчас где-то в недрах российской промышленности собирается необходимое оборудование – на это уйдет 40 недель. А весной состоится торжественная заливка первого кубометра бетона в новый цех ультрафиолетового обеззараживания воды. Завершить все работы на объекте и запустить его в эксплуатацию предполагается к концу 2024 года.

Очевидный вопрос – а сургутяне что получат от этого большого проекта, кроме чувства глубокого удовлетворения от факта, что город стал меньше загрязнять Обь. На самом деле профитов будет несколько. Если говорить о сути, то вода, прошедшая через новые очистные системы, будет такого качества, что там можно будет разводить мальков рыб. То есть Обь действительно станет чище. В то же время сургутяне, которые ездят мимо КОСов по объездной дороге (и не только они), перестанут чувствовать неприятный запах. Энергоэффективность обновленных систем будет куда выше, что снизит издержки и эксплуатационные расходы у «Горводоканала». Ну и плюс – сегодня и «ГВК», и городской бюджет вынуждены платить экологическую «неустойку» за то, что сбрасывают ненормативную воду в Обь. После модернизации эту сумму отдавать не придется, она пойдет на более насущные нужды.

По словам Василия Смехова, санкции не будут помехой для работы новой системы очистки, так как она производится в России. «Будет построено новое большое здание, в котором будет проходить доочистка и установлены блоки ультрафиолетового обеззараживания воды. А старое оборудование мы выведем из эксплуатации – все-таки оно сильно устарело со всех точек зрения», – рассказал и.о. главного инженера «Горводоканала».

Сергей Агафонов указывает на важный аспект – 31 октября 2022 года федеральное правительство приняло стратегию реформирования и развития строительной отрасли и ЖКХ, причем на следующий год приоритетным будет именно жилищно-коммунальное хозяйство. «От того, насколько эффективно сработает наша команда, будет зависеть, сколько мы получим денег из федерального бюджета на цели модернизации нашей коммунальной системы. «Горводоканал» уже двигается в этом направлении, «Городские тепловые сети» будут строить две котельные за федеральные деньги, – рассказывает замглавы Сургута. – Вектор следующий – модернизировать производство не из тарифа и не из городского бюджета, а иных источников».

Сумма в 2 млрд рублей достаточно для заявленного проекта, но в дальнейшем городская администрация все равно будет добиваться федеральные деньги на новые этапы модернизации и улучшения. Чем больше удастся добыть «внешних» денег, тем больше останется на внутренние нужды, которые не уменьшаются – ремонт дорог, учебных заведений, социальные программы и многое другое.

При поддержке Администрации Сургута